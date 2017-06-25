Новое приложение белорусов может менять цвет волос

Компания AIMATTER выпустила приложение Fabby Hair, которое может изменить цвет волос на фото. Сервис пока доступен только для гаджетов под управлением iOS.





Можно поменять оттенок волос на фотографии, сохраненной заранее, или же сделать снимок прямо через приложение. Среди вариантов цветов — синий, зеленый, голубой, несколько оттенков рыжего, красного и розового, а также седина.

Ранее команда AIMATTER создала приложение Fabby, которое добавляет анимированный фон на селфи-фотографии. В теперешней версии сервис не только меняет фон, но и добавляет на фото разнообразные эффекты.

— Основная идея приложения, конечно, не в селфи самом по себе: за ним стоит мощная технология обработки изображения с помощью нейронных сетей, — рассказывал TUT.BY о Fabby Юрий Гурский. — Нейросеть на устройстве пользователя отделяет объект от фона в режиме реального времени.

Подобный подход реализован впервые в мире, потому что разработка требует решения не только нетривиальных математических задач, но и тщательно подготовленного огромного дата-сета. Ранее подобные задачи решались только на серверах в облаке, что требовало огромных вычислительных мощностей и замедляло работу всей программы.

В будущем технологию можно будет использовать не только для отделения человека от фона, но вообще для выделения любого объекта в видеопотоке, например, для сортировки мусора или уничтожения сорняков.

Позже стало известно, что проект получил два миллиона долларов инвестиций в «посевном» раунде, лидером которого выступил фонд Юрия Гурского Haxus.