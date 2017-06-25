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В Пинске сняли игрушечную пародию на ДТП с танком на проспекте Независимости

26.06.2017 11:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Мастера из Пинска, которые делают 3D пазлы под брендом Eco-Wood-Art сделали реконструкцию ДТП в Минске 24 июня, когда танк врезался в дерево и снес столб в районе станции метро «Московская».

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Видео: EWA Eco-Wood-Art

Участие в съемках приняла модель советского танка, которые производят на предприятии.

Eco-Wood-Art - это проект пинской компании ООО «Конгломерат», которая занимается фанерным бизнесом. Над стартапом команда начала работать с сентября прошлого года. На сегодняшний день компания выпустила девять моделей 3D-пазлов. Из них половина — это танки и осадная техника. Также в линейке предприятия модели винтажного Ford и БЕЛАЗа.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Мастера из Пинска, которые делают 3D пазлы под брендом Eco-Wood-Art сделали реконструкцию ДТП в Минске 24 июня, когда танк врезался в дерево и снес столб в районе...

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