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В Пинске сняли игрушечную пародию на ДТП с танком на проспекте Независимости
26.06.2017 11:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Мастера из Пинска, которые
Участие в съемках приняла модель советского танка, которые производят на предприятии.
Eco-Wood-Art - это проект пинской компании ООО «Конгломерат», которая занимается фанерным бизнесом. Над стартапом команда начала работать с сентября прошлого года. На сегодняшний день компания выпустила девять моделей 3D-пазлов. Из них половина — это танки и осадная техника. Также в линейке предприятия
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Мастера из Пинска, которые делают 3D пазлы под брендом Eco-Wood-Art сделали реконструкцию ДТП в Минске 24 июня, когда танк врезался в дерево и снес столб в районе...
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