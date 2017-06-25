Ролик Samsung со страусом в очках получил семь наград на Каннском фестивале рекламы

Первый рекламный ролик Samsung для смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+ , впервые показанный 29 марта, собрал сразу 7 наград на прошедшем в Каннах фестивале рекламы — три золотые, две серебряные и две бронзовые.

В рекламе показан страус, случайно надевший очки виртуальной реальности Samsung Gear VR . Что случилось после этого, смотрите в ролике ниже:

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Напомним, флагманские смартфоны Samsung получили безрамочные изогнутые дисплеи с диагональю 5,8 и 6,3 дюйма, мощные процессоры Exynos 8895/Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и продвинутые 12-мегапиксельные камеры.

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