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Ролик Samsung со страусом в очках получил семь наград на Каннском фестивале рекламы

26.06.2017 11:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Первый рекламный ролик Samsung для смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+, впервые показанный 29 марта, собрал сразу 7 наград на прошедшем в Каннах фестивале рекламы — три золотые, две серебряные и две бронзовые.

В рекламе показан страус, случайно надевший очки виртуальной реальности Samsung Gear VR. Что случилось после этого, смотрите в ролике ниже:

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Напомним, флагманские смартфоны Samsung получили безрамочные изогнутые дисплеи с диагональю 5,8 и 6,3 дюйма, мощные процессоры Exynos 8895/Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и продвинутые 12-мегапиксельные камеры.

Читайте наш обзор смартфонов, а также смотрите их актуальные цены ниже.

 
 
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Первый рекламный ролик Samsung для смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+, впервые показанный 29 марта, собрал сразу 7 наград на прошедшем в Каннах фестивале рекламы — три золотые,...

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