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В Хургаду или Шарм-эль-Шейх махнуть на отдых – вот в чем вопрос …
26.06.2017 12:38 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Самыми популярными египетскими курортами уже долгие годы остаются Хургада и Шарм. Какой из них выбрать для себя, можно определиться, изучив все достоинства и недостатки этих городов. Конечно, у каждого туриста есть свои предпочтения и угадать вкусы каждого никто не может, но наши рекомендации позволят вас сориентироваться в выборе между этими городами.
Хургадские отели располагаются довольно близко к морю, имеют широкие прибрежные полосы и мелкий вход. Приотельные территории невелики в центре города и увеличиваются ближе к окраинам. На окраинах же гостиницы более современные и комфортные, имеют большую территорию. Важным достоинством более старых построек является обилие зеленых насаждений, где можно укрыться от дневного зноя и отдохнуть. Да и развлекательные заведения - дискотеки, клубы, аквапарки - находятся поблизости.
Одним из «минусов» этого курорта является ветер, который портит жизнь особенно весной - предостерегают менеджеры компании
Шарм-эль-Шейх является более молодым курортом и более современным, включая гостиничную базу. Вся развлекательная жизнь Шарма протекает в центре городка - в бухте Наама-бэй. Покупая
А вот дайвинг здесь непревзойденный! Причем совсем рядом с гостиницей. Да и ветер в Шарм-эль-Шейхе особых неудобств не доставляет.
Оба курорта специализируются на системе, где «все включено» (могут быть включены только завтраки и ужины - эти детали следует обсудить со своим менеджером), имеют ухоженные территории, дополнительные развлечения, анимационные и экскурсионные программы, бассейны.
Ознакомиться с различными вариантами поездок можно на сайте компании Спасибо-трэвел, где представлено свыше 1000 предложений.
Таким образом, выбор всегда останется за Вами. Лучше всего посетить и Хургаду, и Шарм-эль-Шейх для составления своего личного мнения - ведь каждый городок хорош по-своему и имеет свою, неповторимую особенность.
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Самыми популярными египетскими курортами уже долгие годы остаются Хургада и Шарм. Какой из них выбрать для себя, можно определиться, изучив все достоинства и...
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