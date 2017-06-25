Важно, чтобы капитальный ремонт домов был упорядочен. А график осуществления ремонтных работ нужно согласовывать с владельцами и жильцами домов. Следует уделять большое внимание качеству работ. Применением современных технологий и материалов, чтобы обновленные части зданий максимально долго прослужили жителям.



В этом году в рамках региональной программы предстоит также привести в порядок четыре подъезда, в том числе — установить энергосберегающие окна на лестничных площадках и заменить устаревшие входные двери, где-то нужен внутренний ремонт помещений, та же стяжка пола в доме . Эти работы выполнит строительная компания, которая обслуживает здание, причем не за счет средств, ежемесячно отчисляемых жильцами на содержание дома, сообщает пресс-служба администрации города. Так писал интернет-портал, ранее в городе планировали провести глубокий ремонт во многих домах.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ремонт со стяжкой пола проведут во многих домах Важно, чтобы капитальный ремонт домов был упорядочен. А график осуществления ремонтных работ нужно согласовывать с владельцами и жильцами домов.