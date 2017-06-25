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Ремонт со стяжкой пола проведут во многих домах
26.06.2017 12:38 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Важно, чтобы капитальный ремонт домов был упорядочен. А график осуществления ремонтных работ нужно согласовывать с владельцами и жильцами домов. Следует уделять большое внимание качеству работ. Применением современных технологий и материалов, чтобы обновленные части зданий максимально долго прослужили жителям.
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Важно, чтобы капитальный ремонт домов был упорядочен. А график осуществления ремонтных работ нужно согласовывать с владельцами и жильцами домов.
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