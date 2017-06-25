ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ремонт со стяжкой пола проведут во многих домах

26.06.2017 12:38 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
Размер текста:
A
A
A

Важно, чтобы капитальный ремонт домов был упорядочен. А график осуществления ремонтных работ нужно согласовывать с владельцами и жильцами домов. Следует уделять большое внимание качеству работ. Применением современных технологий и материалов, чтобы обновленные части зданий максимально долго прослужили жителям.
 
В этом году в рамках региональной программы предстоит также привести в порядок четыре подъезда, в том числе — установить энергосберегающие окна на лестничных площадках и заменить устаревшие входные двери, где-то нужен внутренний ремонт помещений, та же стяжка пола в доме. Эти работы выполнит строительная компания, которая обслуживает здание, причем не за счет средств, ежемесячно отчисляемых жильцами на содержание дома, сообщает пресс-служба администрации города. Так писал интернет-портал, ранее в городе планировали провести глубокий ремонт во многих домах.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важно, чтобы капитальный ремонт домов был упорядочен. А график осуществления ремонтных работ нужно согласовывать с владельцами и жильцами домов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
"Жизнь слишком коротка". Как таксист из Нью-Йорка после смерти сына дарит радость людям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика