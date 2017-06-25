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Опубликованные качественные фотографии смартфона iPhone 8
26.06.2017 09:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Известный поставщик утечек, блогер OnLeaks, опубликовал «живые» фотографии юбилейного смартфона iPhone 8.
Новинка имеет большой покатый экран и гладкий корпус. Аппаратной кнопки Home нет – теперь она виртуальная. Сканер отпечатков пальцев интегрирован прямо в экран. Основная камера имеет два вертикально расположенных объектива, а корпус со всех сторон покрыт защитным стеклом.
Смартфону iPhone 8 приписывают 5,8-дюймовый OLED-экран. При этом размеры аппарата будут чуть больше 4,7-дюймовой модели. Также ожидается поддержка беспроводной зарядки.
Официальный анонс iPhone 8 состоится в сентябре. Стоимость аппарата в базовой версии составит не меньше $840. Компанию ему составят 4,7-дюймовый iPhone 7s и 5,5-дюймовый iPhone 7s Plus.
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Известный поставщик утечек, блогер OnLeaks, опубликовал «живые» фотографии юбилейного смартфона...
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