Опубликованные качественные фотографии смартфона iPhone 8

Известный поставщик утечек, блогер OnLeaks, опубликовал «живые» фотографии юбилейного смартфона iPhone 8.

Новинка имеет большой покатый экран и гладкий корпус. Аппаратной кнопки Home нет – теперь она виртуальная. Сканер отпечатков пальцев интегрирован прямо в экран. Основная камера имеет два вертикально расположенных объектива, а корпус со всех сторон покрыт защитным стеклом.





Смартфону iPhone 8 приписывают 5,8-дюймовый OLED-экран. При этом размеры аппарата будут чуть больше 4,7-дюймовой модели. Также ожидается поддержка беспроводной зарядки.





Официальный анонс iPhone 8 состоится в сентябре. Стоимость аппарата в базовой версии составит не меньше $840. Компанию ему составят 4,7-дюймовый iPhone 7s и 5,5-дюймовый iPhone 7s Plus.