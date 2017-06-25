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Стоимость Galaxy Note 8 составит 1000 евро

26.06.2017 10:24 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 8 поступит в продажу во второй половине сентября. Стоимость устройства составит 1000 евро. Об этом сообщил известный блогер Эван Бласс, информация которого зачастую достоверна.

Galaxy Note 8 приписывают симметрично изогнутый AMOLED-экран, процессор Exynos 8895 или Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти, камеру с двумя 12-мегапиксельными объективами, а также аккумуляторную батарею емкостью 3300 мАч.

Стоимость Galaxy Note 8 составит 1000 евро

Еще устройству достанется стилус, который будет спрятан в корпусе. Про сканер отпечатков пальцев достоверной информации пока нет. Однако, согласно последним слухам, компания решила разместить его на тыльной стороне из-за проблем с яркостью при интеграции непосредственно в экран.

Официальный анонс Galaxy Note 8 ожидается 26 августа на мероприятии в Нью-Йорке.

 
 
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Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 8 поступит в продажу во второй половине сентября. Стоимость...

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