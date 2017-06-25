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Google перестанет «читать» почту пользователей

26.06.2017 11:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Google перестанет сканировать почту пользователей почтовой службы Gmail. Об этом сообщила руководитель облачных сервисов компании Дайан Грин.

Сейчас Google использует алгоритмы машинного чтения почты для показа пользователям релевантной рекламы. При этом сами сотрудники компании не могут читать содержимое переписки. В ближайшее время сканирование будет полностью прекращено. Вместо этого интернет-гигант будет показывать рекламу на основе действий в своих других сервисах. В частности, собирается показывать рекламу в почте на основе действий в «Поиске» и YouTube.

Google перестанет «читать» почту пользователей

На сегодняшний день число активных учетных записей Gmail превышает 1,2 миллиарда. Еще есть платный корпоративный пакет G Suite, сканирование почты в котором было прекращено ранее.

 
 
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Google перестанет сканировать почту пользователей почтовой службы Gmail. Об этом сообщила руководитель...

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