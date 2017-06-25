Украдены исходные коды Windows 10

Компания Microsoft официально подтвердила утечку исходного кода операционной системы Windows 10. В Сеть попал архив размером 32 ГБ, который содержит внутренние и новые сборки системы с доступом к функциям для производителей.

В частности, утечка содержит исходные коды, касающиеся работы USB, накопителей и Wi-Fi. Пакет был залит на серверы Beta Archive и удален по требованию компании. Коды безопасности и ядра системы по-прежнему хранятся под «семью печатями».





Утекшие исходные коды могут быть использованы для поиска уязвимых мест Windows 10 и создания вредоносных программ. Однако пока злоумышленникам больше интересна Windows 7, которая вдвое более популярна и установлена на многие корпоративные компьютеры. Кроме того, эта система имеет более простую защиту.