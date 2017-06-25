Компания Activision официально объявила, что отдельная версия шутера Call of Duty: Modern Warfare Remastered выйдет 27 июня на PlayStation 4. Версия для PC и Xbox One появится позже. Когда именно, пока неизвестно, сообщает InGame .





Modern Warfare Remastered – это тотальная переработка одной из лучших частей Call of Duty. Разработчики обновили графику, изменили звуковой движок, добавили новые эффекты. Игра предлагает полноценную сюжетную кампанию и более десятка многопользовательских карт. На данный момент игра доступна только в составе специальных изданий Infinite Warfare.