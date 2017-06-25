Комбайны холдинга «Гомсельмаш» впервые будут представлены в новой версии популярной компьютерной игры-симулятора Pure Farming, сообщили в пресс-центре предприятия.





Игра позволяет испытать свои силы практически во всех возможных аспектах современного сельского хозяйства и дает достаточно точное представление о возможностях тех или иных сельхозмашин, в том числе зерноуборочных комбайнов ПАЛЕССЕ GS575 и GS16, кормоуборочного комбайна ПАЛЕССЕ FS8060 и другой техники.

Выпуск игры запланирован на начало 2018 года. Однако уже сегодня в интернете можно посмотреть ее трейлер, в котором показан в работе гомсельмашевский комбайн КЗС-575. Таким образом, игра-симулятор поможет ознакомить с сельскохозяйственной техникой белорусского производства жителей многих стран, в том числе тех, куда «Гомсельмаш» пока не поставляет продукцию.

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Компанией-разработчиком игры является польская компания Techland. Благодаря реалистичности и детализации симулятора каждый игрок сможет стать владельцем фермы в США, Колумбии, Италии или Японии, вспахивать поля и убирать урожай различных культур, не отходя от компьютера