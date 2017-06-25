Беларусь заняла 50 место в глобальном рейтинге боевой мощи, два года назад мы были 45

Ресурс Globalfirepower опубликовал очередной ежегодный рейтинг боевой мощи государств мира. При расчете индекса PwrIndx каждой из 132 стран учитывалось более 50 факторов. Список составляется под эгидой британского Университета Святого Эндрю.

Традиционно первые места рейтинга заняли соответственно США, Россия и Китай. Беларусь заняла 50-е место, а в 2015 году была на 45-й позиции.





Из наших соседей, помимо России, рейтинг военной мощи выше у Польши (18-е место) и Украины (30-я позиция). Литва находится на 97-м месте, Латвия — на 103-м.

Итоговый рейтинг — число с четырьмя знаками после запятой. Как пишут авторы, в идеале индекс государства должен равняться 0,0000, однако достижение столь высоких показателей в реальности невозможно. К примеру, лидер последнего рейтинга, США, имеет оценку 0,0871, а Суринам, находящийся на последнем, 132-м месте рейтинга, имеет оценку 5,0495.

Рейтинг GFP не идеален, но все же позволяет составить относительно объективную картину, учитывающую множество разнообразных факторов. Впрочем, методику авторы традиционно не раскрывают.





Вот ряд дополнительных условий для расчета:

в оценке не учитывается ядерное оружие;

в оценке учитываются географические особенности государства;

оценка учитывает не только количество вооружений и техники;

в оценке учитывается производство и потребление некоторых ресурсов;

государства, не имеющие выхода к морю, не получают штрафные баллы за отсутствие ВМС;

за ограниченные возможности военного флота налагается штраф;

Как утверждают составители, рейтинг GFP — максимально объективен, позволяя маленьким, но технологически развитым странам конкурировать с более крупными, но более отсталыми. Кроме того, для еще большей объективности оценок применяется система бонусных и штрафных баллов.

Кстати, в этом году Беларусь вошла в топ-25 крупнейших экспортеров основных видов вооружения, заняв 18-е место. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института проблем мира SIPRI.

Самую большую сумму на белорусское оружие израсходовал Китай — 170 млн долларов, следующим по тратам идет Вьетнам — 150 млн долларов, тройку замыкает Судан — 113 млн долларов.