До и после: звезды после приложения Fabby

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Белорусские разработчики представили новое приложение для устройств iOS — Fabby Hair, которое позволяет менять в режиме реального времени цвет волос.

Приложение для iOS было выпущено в воскресенье и уже успело стать популярным: многие белорусы уже делятся в социальных сетях своими фотографиями после использования Fabby.

Само приложение позволяет в режиме реального времени "менять" цвет волос — при помощи так называемых нейросетей. Подобная идея не нова, однако именно в этом приложении она нашла самую быструю реализацию.

Sputnik решил опробовать приложение Fabby на нескольких знаменитостях — смотрите фотографии до и после и отмечайте, какие вам нравятся, а какие нет.