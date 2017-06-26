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До и после: звезды после приложения Fabby
26.06.2017 23:02 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн — Sputnik. Белорусские разработчики представили новое приложение для устройств iOS — Fabby Hair, которое позволяет менять в режиме реального времени цвет волос.
Приложение для iOS было выпущено в воскресенье и уже успело стать популярным: многие белорусы уже делятся в социальных сетях своими фотографиями после использования Fabby.
Само приложение позволяет в режиме реального времени "менять" цвет волос — при помощи так называемых нейросетей. Подобная идея не нова, однако именно в этом приложении она нашла самую быструю реализацию.
Sputnik решил опробовать приложение Fabby на нескольких знаменитостях — смотрите фотографии до и после и отмечайте, какие вам нравятся, а какие нет.
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Белорусское приложение Fabby позволяет в режиме реального времени менять цвет волос.
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