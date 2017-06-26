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Белорусские газеты и журналы теперь можно купить в интернет-киоске
27.06.2017 10:24 — Новости Hi-Tech | 21.by
Белорусские печатные издания можно найти на ладони Вашего смартфона с помощью сервиса
Получить издание можно двумя способами: купив отдельный номер и оформив подписку на последующие номера. Также для покупки доступен многолетний архив всех имеющихся изданий.
Расчеты за услуги могут осуществляться
Теперь все желающие могут получить электронные версии таких газет и журналов по следующим и многим другим направлениям:
С полным ассортиментом предлагаемых газет и журналов Вы можете ознакомиться на сайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские печатные издания можно найти на ладони Вашего смартфона с помощью сервиса «Белкиоск», который предлагает уникальную возможность получать газеты и журналы в электронном виде в день их выхода и по доступным ценам.
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Архив (Новости Hi-Tech)
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