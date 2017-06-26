Крупнейший британский авианосец Queen Elizabeth отправился в плавание

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Флагман Королевского военно-морской флота Великобритании авианосец Queen Elizabeth ("Королева Елизавета") впервые в истории отправится в плавание, сообщают СМИ.

Авианосец в понедельник утром вышел из дока в шотландском Файфе, чтобы начать ходовые испытания в Северном море, которые продлятся шесть недель. Всего же первый этап испытаний должен продлиться 11 недель. На борту авианосца будут находиться более 700 человек, старшему из которых 58 лет, самому молодому — 17. На его борту будут размещены 40 боевых самолетов со своими экипажами.

Командование британских ВМС ожидает, что "Королеву Елизваету" будут сопровождать российские субмарины, целью которых станет запись присущего только авианосцу звука ("акустической подписи"). Кроме того, наблюдать за кораблем, по информации военных, будут самолеты радиотехнической разведки Ту-214Р, которые зафиксируют "слепок" отражения авианосца на радарах.

"Мы бы сделали то же самое, если бы они (Россия) спустили на воду новый большой корабль", — заявил газете Times источник в британском флоте.

Авианосец водоизмещением 65 тысяч тонн и длиной 280 метров (площадь палубы нового авианосца соответствует трем футбольным полям) будет сопровождать фрегат или эсминец, чтобы не позволить российским кораблям приближаться к флагману слишком близко.



© REUTERS Russell Cheyne Корабль длиной 280 метров развивает скорость до 25 узлов (более 46 км/ч)

Ранее сообщалось, что корабль, строительство которого началось в 2009 году, должен был уйти в море еще весной, однако график был сдвинут из-за нерешенности некоторых технических проблем.

Стоимость авианосца, по данным издания Guardian, составляет 3,5 миллиарда фунтов. Он может развивать скорость в 25 узлов. Передача корабля флоту запланирована на начало 2018 года, а полной боевой готовности он должен достичь к 2020-му.

Корабль Queen Elizabeth первый из серии авианосцев своего класса, вскоре к нему присоединится авианосец Prince of Wales, строительство которого заканчивается на верфи в Файфе.