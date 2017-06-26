Nintendo перевыпустит легендарную приставку из 90-х

Компания Nintendo в сентябре выпустит компактную, но полностью функциональную версию своей легендарной консоли из 90-х — Super Nintendo. Новый гаджет предназначен для поколений геймеров, которым интересны классические игры Nintendo.





Для нового устройства специально перевыпустят игры 1990−1995 годов — Mario World, Starfox и Yoshi’s Island. Кроме того, в Nintendo планируют релиз разработанной для Super Nintendo, но так и не выпущенной в 90-х, второй части игры Star Fox. А всего вместе со «старой новой» консолью будет продаваться 21 классическая игра. Вот полный список:

Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III

F-ZERO

Kirby Super Star

Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls 'n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!

Yoshi’s Island

В комплекте с приставкой будет два джойстика и HDMI-кабель, игры будут храниться на внутреннем диске (хотя здесь есть и отверстие для картриджей).

В США консоль будет стоить 79 долларов. Европейский релиз консоли назначен на 29 сентября.





Напомним, оригинальная восьмибитная консоль Nintendo появилась в продаже в 1990-м году. Всего в мире продано 50 млн экземпляров. На нашем рынке подобные устройства продавались под брендом Dendy.