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Nintendo перевыпустит легендарную приставку из 90-х
27.06.2017 10:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Nintendo в сентябре
Для нового устройства специально перевыпустят игры 1990−1995 годов — Mario World, Starfox и Yoshi’s Island. Кроме того, в Nintendo планируют релиз разработанной для Super Nintendo, но так и не выпущенной в 90-х, второй части игры Star Fox. А всего вместе со «старой новой» консолью будет продаваться 21 классическая игра. Вот полный список:
В комплекте с приставкой будет два джойстика и HDMI-кабель, игры будут храниться на внутреннем диске (хотя здесь есть и отверстие для картриджей).
В США консоль будет стоить 79 долларов. Европейский релиз консоли назначен на 29 сентября.
Напомним, оригинальная восьмибитная консоль Nintendo появилась в продаже в 1990-м году. Всего в мире продано 50 млн экземпляров. На нашем рынке подобные устройства продавались под брендом Dendy.
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Компания Nintendo в сентябре выпустит компактную, но полностью функциональную версию своей легендарной консоли из 90-х — Super Nintendo. Новый гаджет предназначен для...
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