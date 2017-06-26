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Nintendo перевыпустит легендарную приставку из 90-х

27.06.2017 10:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Nintendo в сентябре выпустит компактную, но полностью функциональную версию своей легендарной консоли из 90-х — Super Nintendo. Новый гаджет предназначен для поколений геймеров, которым интересны классические игры Nintendo.

Nintendo перевыпустит легендарную приставку из 90-х

Для нового устройства специально перевыпустят игры 1990−1995 годов — Mario World, Starfox и Yoshi’s Island. Кроме того, в Nintendo планируют релиз разработанной для Super Nintendo, но так и не выпущенной в 90-х, второй части игры Star Fox. А всего вместе со «старой новой» консолью будет продаваться 21 классическая игра. Вот полный список:

  • Contra III: The Alien Wars
  • Donkey Kong Country
  • EarthBound
  • Final Fantasy III
  • F-ZERO
  • Kirby Super Star
  • Kirby’s Dream Course
  • The Legend of Zelda: A Link to the Past
  • Mega Man X
  • Secret of Mana
  • Star Fox
  • Star Fox 2
  • Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting
  • Super Castlevania IV
  • Super Ghouls 'n Ghosts
  • Super Mario Kart
  • Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
  • Super Mario World
  • Super Metroid
  • Super Punch-Out!
  • Yoshi’s Island

В комплекте с приставкой будет два джойстика и HDMI-кабель, игры будут храниться на внутреннем диске (хотя здесь есть и отверстие для картриджей).

В США консоль будет стоить 79 долларов. Европейский релиз консоли назначен на 29 сентября.

Nintendo перевыпустит легендарную приставку из 90-х

Напомним, оригинальная восьмибитная консоль Nintendo появилась в продаже в 1990-м году. Всего в мире продано 50 млн экземпляров. На нашем рынке подобные устройства продавались под брендом Dendy.

 
 
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Компания Nintendo в сентябре выпустит компактную, но полностью функциональную версию своей легендарной консоли из 90-х — Super Nintendo. Новый гаджет предназначен для...

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