МТС дарит персональные бонусы абонентам в свое 15-летие

Компания МТС сегодня отмечает 15 лет с момента начала коммерческой эксплуатации в Беларуси и в связи с этим дарит своим абонентам бонусы.





Персональные бонусы для абонентов компании — это минуты, гигабайты или баллы «МТС бонус». Чем дольше вы являетесь абонентом, тем большим будет размер бонуса.

Получить бонус можно двумя способами — ввести свой номер на сайте 15let.mts.by или отправить SМS на короткий номер 1515. После этого сервис покажет, сколько лет вы абонент оператора и предложит персональный бонус.

Например, если ваш номер впервые появился в сети МТС более 14 лет назад, то в подарок можно выбрать 10 ГБ трафика, 300 минут внутри сети или 300 баллов «МТС бонус». Мы протестировали бонусы на 12-летнем номере:





Кроме того, 27 июня, звонки внутри сети автоматически стали бесплатными для всех абонентов МТС, независимо от тарифного плана.