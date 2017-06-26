ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МТС дарит персональные бонусы абонентам в свое 15-летие

27.06.2017 11:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания МТС сегодня отмечает 15 лет с момента начала коммерческой эксплуатации в Беларуси и в связи с этим дарит своим абонентам бонусы.

МТС дарит персональные бонусы абонентам в свое 15-летие

Персональные бонусы для абонентов компании — это минуты, гигабайты или баллы «МТС бонус». Чем дольше вы являетесь абонентом, тем большим будет размер бонуса.

Получить бонус можно двумя способами — ввести свой номер на сайте 15let.mts.by или отправить SМS на короткий номер 1515. После этого сервис покажет, сколько лет вы абонент оператора и предложит персональный бонус.

Например, если ваш номер впервые появился в сети МТС более 14 лет назад, то в подарок можно выбрать 10 ГБ трафика, 300 минут внутри сети или 300 баллов «МТС бонус». Мы протестировали бонусы на 12-летнем номере:

МТС дарит персональные бонусы абонентам в свое 15-летие

Кроме того, 27 июня, звонки внутри сети автоматически стали бесплатными для всех абонентов МТС, независимо от тарифного плана.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания МТС сегодня отмечает 15 лет с момента начала коммерческой эксплуатации в Беларуси и в связи с этим дарит своим абонентам бонусы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Nintendo перевыпустит легендарную приставку из 90-х
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика