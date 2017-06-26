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Ученые: даже выключенный смартфон отупляет человека

27.06.2017 11:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Человек хуже выполняет умственные задания, если рядом с ним находится даже выключенный смартфон. К такому выводу пришли ученые, заставив людей решать задачки в присутствии их любимых гаджетов. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the Association for Consumer Research, краткий пересказ разместила Газета.ru.

Ученые: даже выключенный смартфон отупляет человека

В экспериментах участников, сидевших перед мониторами компьютеров, просили выполнять серию заданий, которые требовали полной концентрации. Всем участникам было велено поставить свои гаджеты на бесшумный режим и положить их либо на стол экраном вниз, либо в сумку или карман, либо отнести в другую комнату.

Анализ результатов показал, что те, кто отнес телефоны в другое помещение, выполнили задания значительно лучше, чем участники, державшие гаджеты на столе, и немного лучше тех, кто держал их в кармане или сумке.

«Ваше сознание не думает о вашем смартфоне, однако этот процесс, требующий не думать о чем-то определенном, отнимает часть ваших умственных ресурсов. Это утечка мозгов», — пояснил наблюдаемый эффект автор исследования профессор Эдриан Уорд из Техасского университета в Остине.

 
 
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Человек хуже выполняет умственные задания, если рядом с ним находится даже выключенный смартфон. К такому выводу пришли ученые, заставив людей решать задачки...

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