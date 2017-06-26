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Google оштрафована за нарушение антимонопольного законодательства ЕС

27.06.2017 13:33 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн — Sputnik. Еврокомиссия оштрафовала американскую компанию Google на почти 2,5 миллиарда евро за злоупотребление положением лидера рынка поисковых систем, говорится в сообщении ЕК.

"Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро за нарушение правил антимонопольного законодательства ЕС", — следует из текста релиза.

Ранее сообщалось о том, что ЕК проводила расследование по поводу работы Google в течение порядка семи лет, и уже предъявляла претензии к компании. В частности, два года назад Google обвинялась в ущемлении прав других поисковиков. В этом году компании было предъявлено обвинение в предложении сравнить цены на услуги конкурентов на своих интернет-сервисах. Google в свою очередь отвергла эти обвинения.

Также в прошлом году ЕК обвинила Google в неправомерном требовании к производителям смартфонов на ОС Android устанавливать приложения, производимые компанией, такие как Chrome и Google Search.

Представители Google в ответ на это заявили, что инновации, вводимые компанией, полезны для конечного потребителя, а также способствуют созданию конкуренции.

Google в 2015 году претерпела реструктуризацию, войдя вместе с Android, YouTube и другими подразделениями в состав "материнской" компании Alphabet.

 
Теги: Минск
 
 
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Расследование ЕК в отношении американской компании продолжалось около семи лет, несколько раз ей уже предъявлялись схожие обвинения.

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