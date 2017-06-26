В России и Украине распространился аналог WannaCry

Компьютеры множества организаций Украины и российской компании «Роснефть» подверглись атаке вируса-шифровальщика, похожего на WannaCry. Возможно, проблема затронула и белорусских пользователей.



Компьютер в украинской энергокомпании. Фото: tjournal.ru

Днем 27 июня стало известно о том, что вирус поразил компьютеры работников сетей «Укрэнерго» и ДТЭК — крупнейших энергетических компаний Украины. Позже хакерская атака затронула компьютеры в кабинете министров Украины , логистической компании « Нова Пошта », « Ощадбанке», «Укртелекоме », аэропорту «Борисполь » и киевском метрополитене .

Все зараженные компьютеры перезагружались. На экране появлялось сообщение, в котором говорилось, что файлы на жестких дисках зашифрованы. Для их расшифровки требуется отправить 300 долларов на адрес биткоин-кошелька.

Позже о «мощной хакерской атаке» на свои серверы рассказала российская «Роснефть». По данным « Ведомостей », корпорацию атаковал тот же вирус, что распространился в Украине.



Вирус на «Роснефти». Фото: vk.com / vedomosti.ru

Возможно, атака затронула и белорусов. По неподтвержденным данным, такой же вирус заметили на экране компьютера ОАО «Бобруйский машиностроительный завод».

На самом заводе 42.TUT.BY рассказали, что с компьютерами действительно есть проблема, но не смогли уточнить, какая именно. По словам специалиста, сейчас на предприятии работают над ее устранением.

Напомним, по похожему принципу работал вирус-шифровальщик WannaCry, который атаковал тысячи компьютеров по всему миру в мае 2017 года. Максимум атак пришелся на Россию, Украину, Китай и Индию. В общей сложности заражения зафиксировали в 150 странах мира.