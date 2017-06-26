МИНСК, 27 июн — Sputnik. Этим летом будут приняты кардинальные меры по развитию IT-индустрии, заявил во вторник во время открытия белорусско-вьетнамского бизнес-форума президент Беларуси Александр Лукашенко.

Еще в апреле в ходе послания парламенту и народу Лукашенко дал курс на строительство "IT-страны". Президент выступает за более широкое использование высоких технологий во всех сферах белорусской жизни.

"В ближайшем будущем, буквально этим летом, нашим государством будут приняты кардинальные меры по развитию IT-индустрии", — сказал Лукашенко во вторник на открытии бизнес-форума.

Лукашенко добавил, что белорусско-вьетнамское сотрудничество в области информационно-коммуникационных и высоких технологий набирает обороты и является очень перспективным.

"Беларусь является одним из европейских лидеров в области высоких технологий и известным разработчиком программного обеспечения. Резидент Парка высоких технологий Беларуси компания "Форанкс" уже выполняла работы для ряда коммерческих банков Вьетнама. Отзывы весьма положительные", — напомнил белорусский лидер.

Беларусь активно занимает позиции на международном рынке IT — так, белорусские "корни" имеют мессенджер Viber, приложение Msqrd и игра World of Tanks. Также в Беларуси расположено множество центров разработки иных компаний, а скоро может открыться и представительство "убийцы Uber" — Gett и Juno.

Функционирует в республике и Парк высоких технологий, который сегодня возглавляет бывший сотрудник Администрации президента Всеволод Янчевский. Заказчиками ПВТ являются компании из 66 стран мира. 91,5% производимого в Парке программного обеспечения идет на экспорт. 40,2% поставляется в США и Канаду, 46,7% — в страны Европы, 10,7% — в Россию и СНГ.