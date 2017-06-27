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Как компьютеры заражаются вирусом Petya и как от него защититься
28.06.2017 09:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Вчерашние новости из Украины, России и даже Беларуси напоминали сюжет голливудского фильма про хакеров — вирус
По данным криминалистической лаборатории Group-IB, от вируса Petya пострадали более 80 компаний в России и Украине. Украинское издание AIN.UA оценило количество организаций-жертв в несколько сотен.
Также появились сообщения об атаках в других странах: в Литве, Испании, Португалии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Дании и США.
Использует методы WannaCry
Совсем недавно мир пережил крупную атаку вируса-вымогателя WannaCry, использовавшего сложный программный эксплойт EternalBlue, разработанный, как предполагается АНБ США,
Сообщается, что вирус Petya также использует этот эксплойт, однако сейчас он перестал быть таким эффективным оружием для быстрого распространения — большинство компаний обновило операционные системы, закрыв уязвимые для EternalBlue места.
Мгновенно распространяется по сети
Вместо этого Petya использует более фундаментальные уязвимости в работе компьютерных сетей. В этом плане новый вирус более продвинутый и может оставлять целые организации в гораздо более трудном положении.
«Распространяется ОЧЕНЬ быстро. Видел сети с 5 тысячами компьютеров, заразившиеся менее чем за 10 минут». Дэвид Кеннеди, глава компании TrustedSec, занимающейся информационной безопасностью.
Если WannaCry распространялся благодаря плохо защищенным, необновленным системам, то Petya «сосредоточился» на крупных корпоративных сетях. Как только заражался один из компьютеров в сети, вирус, скорее всего, использовал сетевые инструменты Windows, такие как инструментарий управления Windows (WMI) и PsExec, для заражения других компьютеров,
Оба инструмента обычно используются для удаленного доступа администраторов, но эксперт по сетевой безопасности Лесли Кархарт говорит, что они же часто являются способом распространения вредоносного ПО в уязвимой сети. «WMI — это суперэффективный метод для хакеров. Он встроен в системы и редко регистрируется или блокируется средствами безопасности», — говорит Кархарт. «Psexec меньше используется и больше контролируется, но все еще очень эффективен».
Подозревается украинская программа
Создатели программы
Как избежать заражения
В «Лаборатории Касперского»
«В качестве дополнительной меры предосторожности с помощью AppLocker запретите выполнение файла perfc. dat и запуск утилиты PSExec из Sysinternals Suite», — отмечают специалисты.
Эксперты компании Positive Technologies и Symantec
Дело в том, что в момент атаки Petya
Чтобы создать такой файл для защиты от Petya можно использовать обычный «Блокнот». Причем разные источники советуют создавать либо файл perfc (без расширения), либо perfc.dll. Специалисты также советуют сделать файл доступным только для чтения, чтобы вирус не мог внести в него изменения (это можно сделать в свойствах файла).
Для прекращения распространения вируса следует закрыть TCP-порты 1024−1035, 135 и 445,
Также специалисты советуют сделать резервные копии важных файлов на случай возможного заражения в дальнейшем.
Важно
Если ваш компьютер уже заражен данным шифровальщиком и файлы заблокированы, платить выкуп не рекомендуется,
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Вчерашние новости из Украины, России и даже Беларуси напоминали сюжет голливудского фильма про хакеров — вирус заблокировал компьютеры жизненно важных...
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