Зенитные системы С-300 и С-400 являются легкой целью для диверсантов на быстрых бронированных автомобилях. И если их нападение не остановить, то они за несколько минут легко смогут уничтожить дивизион С-300 и С-400, пишут «Известия».



ЗРПК «Панцирь». Фото: topwar.ru

Поэтому для защиты этих систем российские военные намерены применять зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь». Ранее комплекс мог уничтожать парашютистов противника, а сейчас он справится и с наземными целями.

Для этого ЗРПК оснастят тепловизором, способным обнаруживать как отдельных спецназовцев, так и легкую бронетехнику, которые потом будут уничтожаться огнем двух 30-миллиметровых автоматических пушек 2А38М.

Каждый ствол за секунду выпускает несколько десятков осколочно-фугасных и осколочно-трассирующих снарядов на расстояние до 5 км. ВКС России в ходе учений, прошедших весной и летом на полигоне Ашулук, уже отрабатывали задачи по отражению атаки диверсантов при помощи «Панцирей».