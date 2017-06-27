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Это не Petya, а ExPetr. "Лаборатория Касперского" назвала число жертв нового вируса

28.06.2017 15:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Число жертв нового вируса-шифровальщика достигло двух тысяч, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского, пишет vc.ru. Вирус, который изначально приняли за шифровальщика Petya.A, в компании назвали ExPetr. 

Больше всего атак «Лаборатория Касперского» зафиксировала в России и Украине. Также наблюдались случаи заражения компьютеров в Польше, Италии, Великобритании, Германии, Франции, США и других странах. 

Это не Petya, а ExPetr. "Лаборатория Касперского" назвала число жертв нового вируса
Изображение: twitter.com

Вот что говорится в релизе антивирусной компании:

По данным компании Group-IB, которая специализируется на информационной безопасности, вирусом были заражены компьютерные сети более 100 компаний по всему миру. Компания зафиксировала атаки на компании России, Украины, США, Индии, Австралии, Эстонии и других стран. 

По словам специалистов Group-IB, злоумышленники распространяют вирус с помощью фишинговой рассылки на электронную почту сотрудников компаний. Для заражения всей корпоративной сети достаточно инфицировать один компьютер с учетной записью администратора, предупредили в Group-IB.

Это не Petya, а ExPetr. "Лаборатория Касперского" назвала число жертв нового вируса

Масштабная кибератака произошла 27 июня. В России от вируса-вымогателя пострадали «Роснефть», структуры «Башнефти», несколько банков, включая «Хоум кредит», металлургическая компания Evraz, на Украине — органы власти, киевский метрополитен, телеком-операторы, логистические организации «Укрпошта» и «Нова пошта», завод «Антонов», Чернобыльская АЭС. 

По данным другой антивирусной компании - ESET - источником эпидемии шифратора стало скомпрометированное обновление украинской бухгалтерской программы M.E.Doc. Именно поэтому, большая часть атак пришлась на эту страну:

Это не Petya, а ExPetr. "Лаборатория Касперского" назвала число жертв нового вируса

Вирус блокировал компьютеры, шифруя данные, и требовал перевести $300 на указанный биткоин-кошелёк в обмен на расшифровку. По состоянию на 13:00 по московскому времени жертвы атаки перевели на счётзлоумышленников более $9 тысяч. При этом почтовый адрес, который использовали вымогатели, был заблокирован. 

Изначально в Group-IB предположили, что в атаке используется вирус Petya.A, обнаруженный еще в апреле 2016 года. Однако в «Лаборатории Касперского» заметили, что новый вирус не похож на Petya.A и другие существующие вымогальщики. В компании посоветовали активировать мониторинг системы и заблокировать файлы, под которые маскируется вирус.

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