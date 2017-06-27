Дуров предоставит данные Telegram Роскомнадзору

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Создатель сервиса обмена сообщениями Telegram Павел Дуров заявил о готовности включить мессенджер в реестр Роскомнадзора, но с использованием только открытых данных, без каких-либо дополнительных обязательств.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 23 июня призвал команду Telegram и лично Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. В случае, если этого не произойдет, Жаров обещал заблокировать мессенджер на всей территории РФ. В понедельник он пояснил, что ведомство требует от Telegram исключительно пять идентификаторов для включения в реестр, и речи не идет об открытии доступа к переписке пользователей.

"Регистрационные данные о компании-издателе Telegram — не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках…. Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации", — написал Дуров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" .

При этом он заявил, что команда Telegram не собирается выполнять требования "закона Яровой", назвав его "нереализуемым технически".

"Другими словами, давая согласие на внесение в реестр, мы исходим из соответствия истине заявления главы Роскомнадзора ("на этом точка") и не берем на себя каких-либо дополнительных обязательств", — отметил Дуров.

Он также подчеркнул, что если же Telegram и заблокирует после этого заявления, "то это произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании".