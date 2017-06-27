МИНСК, 28 июн — Sputnik. Белорусы и гости республики, пришедшие на парад в День Независимости, вживую смогут увидеть уникальную технику, в том числе суперкран, "тягач Боингов", а также машины-"пылесосы", сообщили Sputnik в коммуникационное агентстве АГТ-Медиа.

В понедельник, 3 июля, Беларусь отпразднует День Независимости. Традиционно у стелы "Минск — город-герой" пройдет праздничный парад, с участием не только военной, но и гражданской техники. На мероприятии будут представлены новинки белорусского автопрома.

"Минский автозавод представит два "пылесоса" (подметально-уборочные машины), которые эффективно снимают слои пыли с асфальта и увлажняют городские дороги", — рассказали в агентстве.

Одной из самых интересных новинок, заверили собеседники агентства, станет белорусско-китайский автокран ZMC-25, который СП "Зумлион-МАЗ" собрало на свободных площадях "Могилевтрансмаша". "Спецмашину выделяет стрела рекордной длины — 33 метра (с "гуськом" — 41 метр). Она может поднимать любые грузы на высоту 12-этажного дома, крайне устойчива и неприхотлива, причем по своим характеристикам не знает конкурентов в странах СНГ", — сказали в агентстве.

Кроме того, в центре белорусской столицы проедет аэродромный тягач БелАЗ, который может буксировать самолеты массой до 600 тонн.

"МТЗ привезёт мощный трактор "Беларус-4522", развивающий 450 л.с. В колонне также поедут комбайны "Палессе" нового поколения и трактор пятого тягового класса "Амкодор-5300". "Лидагропроммаш" привезет на парад самоходный опрыскиватель ОВС-4224, которым за счет высокого клиренса можно удобрять даже кукурузу", — продолжили собеседники агентства.

На параде будут и легковые автомобили. Geely покажет уже известный седан Emgrand EC7 и два новых кроссовера — NL4 и Atlas 2017 (NL3). Все три модели будут выпускать на строящемся под Борисовом заводе.

Всего на параде покажут около 70 единиц гражданской автотехники — в основном последние модели, которые еще не вышли в серийное производство. Больше всего автомобилей представит Минский автозавод (около 20 машин), а МТЗ и "Амкодор" выставят по 12-14 тракторов и погрузчиков.

Протяженность колонны гражданской автотехники составит 1,1 км. После парада все новинки можно будет осмотреть самостоятельно на временной экспозиции возле стелы "Минск — город-герой".