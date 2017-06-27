Дуров предоставил данные для регистрации Telegram в России

Создатель Telegram Павел Дуров объявил, что не возражает против включения мессенджера в реестр распространителей информации в России. Он добавил, что регистрационные данные для этого являются открытыми и продублировал их в посте «ВКонтакте». Об этом сообщает « Медуза ».



Фото: vk.com/durov

«Однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически „закон Яровой“ — равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram», — написал Дуров.

Он пояснил, что исходит из заявления главы Роскомнадзора Александра Жарова, который ранее сказал, что от мессенджера требуются только данные для регистрации, а никаких других обязательств нет.

«В рамках работы с российским регулятором мы можем обещать только тот уровень сотрудничества, который демонстрируем во всех остальных странах, а именно — продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама», — продолжил Дуров.

Он также отметил, что если теперь Telegram заблокируют в России, то не потому, что мессенджер отказался регистрироваться.

По словам источника «Ведомостей» в Роскомнадзоре , обращение Дурова направлено в такой форме, что это нельзя в полной мере считать регистрацией. Решение по этому вопросу будет принимать лично Александр Жаров.

Позже Александр Жаров заявил « Интерфаксу », что если предоставленных Дуровым сведений из открытых источников окажется достаточно, Telegram внесут в реестр распространителей информации. «Мы приветствуем его позицию», — сказал Жаров.

По российскому закону «Об информации» у зарегистрированного распространителя информации появляются обязанности: хранить логи сообщений в течение полугода, предоставлять спецслужбам ключи для расшифровки переписки, а с 2018 года — полгода хранить всю переписку.

Ранее Дуров говорил, что именно эти требования являются препятствием для регистрации Telegram в России. При этом Роскомнадзор официально не заострял внимание на обязательствах мессенджера, но о том, что Telegram должен сотрудничать с властями, говорили по российским федеральным телеканалам.