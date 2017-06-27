ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следы вируса Petya обнаружены в компьютерных сетях Беларуси

28.06.2017 18:17 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Следы нового вируса, который называют Petya, обнаружены в белорусских компьютерных сетях, с заявлениями в милицию уже обратились представители нескольких крупных компаний Беларуси, сообщили в МВД республики.

Следы вируса Petya обнаружены в компьютерных сетях Беларуси
© Flickr/ Leo Leung
Случаи заражения вирусом-вымогателем Petya в Беларуси единичны

Мошенники прежде всего пытаются заблокировать ценную информацию. Вирусы Petya, или ExPetr (так его назвала "Лаборатория Касперского") угрожают финансовым и бухгалтерским подразделениям. Зараженные файлы присылаются под видом резюме, финансовых отчетов и другой документации. Также их маскируют под архив с документами.

Вирус Petya является новым для всего мира. В МВД Беларуси рекомендуют всем гражданам "не предпринимать никаких действий, а при появлении на мониторе компьютера требования "выкупа" за дешифровку обращаться в милицию".

Несколько лет назад в МВД уже были зарегистрированы обращения граждан, пострадавших от кибермошенников, специализировавшихся на разработке подобных вирусов-вымогателей.

"Пострадавшими были как физические, так и юридические лица, которые после загрузки зараженных файлов получали уведомление о блокировке операционной системы и требование заплатить деньги", — сообщили в МВД.

Прототипы вируса Petya сканируют открытый RDP-порт, затем методом подбора паролей хакеры получали доступ к компьютеру и присылали требование "выкупа".

"Чтобы не стать жертвой кибер-атак, следует использовать сложные пароли, пользоваться только лицензионным программным и антивирусным обеспечением и постоянно их обновлять", — отметили в МВД.

Следы вируса Petya обнаружены в компьютерных сетях Беларуси
© Pexels
Специалисты рассказали, как можно защититься от вируса Petya

По данным СМИ, Специалисты компании-разработчика антивирусного программного обеспечения ESET обнаружили источник распространения вымогателя Petya. Выяснилось, что хакеры скомпрометировали бухгалтерское программное обеспечение M.E.Doc, внедрив вредонос в последнее обновление. Этой программой пользуются многие компании в Украине, России и странах Европы, Азии, США.

Вирус Petya начал активно распространяться по компьютерным сетям во вторник, 27 июня. Атаке подверглись Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold), "Запорожьеоблэнерго", "Укртелеком", а также была парализована работа Чернобыльской АЭС. Всего от рук хакеров пострадали более 80 организаций.

Вирус блокировал компьютеры и требовал выкуп в размере 300 долларов в биткоинах за восстановление доступа.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество кибератак растет по всему миру, вирус не обошел стороной и Беларусь.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Дуров предоставил данные для регистрации Telegram в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика