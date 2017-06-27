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Huawei Honor 9 поступил в международную продажу

28.06.2017 14:21 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Смартфон Huawei Honor 9 поступил в международную продажу. В России стоимость аппарата в базовой конфигурации составляет 27 тысяч рублей.

Huawei Honor 9 оснащен 5,15-дюймовым экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей и процессором Kirin 960. Базовая версия имеет 4 ГБ оперативной и 64 Гб встроенной памяти, старшая – 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Основная камера представлена 12- и 20-мегапиксельными модулями, тогда как у фронтальной всего 8 мегапикселей.

Huawei Honor 9 поступил в международную продажу

Питается гаджет от аккумуляторной батареи емкостью 3200 мАч. Габариты трубки равны 147,3 x 70,9 x 7,45 мм при массе 155 граммов. В качестве операционной системы установлена Android 7 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1.

 
 
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Смартфон Huawei Honor 9 поступил в международную продажу. В России стоимость аппарата в базовой...

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