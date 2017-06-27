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Samsung Galaxy Stellar 2 – смартфон за $100
28.06.2017 14:53 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Samsung готовит к выпуску смартфон начального уровня Galaxy Stellar 2, стоимость которого составит примерно $100.
Новинке приписывают 4,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1280 х 720 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 626, необычные 2,5 ГБ оперативной памяти, 32 Гб встроенной расширяемой памяти, 5-мегапиксельную тыльную камеру и 1,2-мегапиксельную дополнительную.
В качестве операционной системы выступит Android 7.0 Nougat, а питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 3500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 2.0.
Официальный анонс смартфона Samsung Galaxy Stellar 2 ожидается в ближайшее время.
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Компания Samsung готовит к выпуску смартфон начального уровня Galaxy Stellar 2, стоимость которого составит...
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