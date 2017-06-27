Бенчмарк рассекретил характеристики YotaPhone 3

Анонсированный в середине июня смартфон YotaPhone 3 прописался в базе данных бенчмарка GFXBench. Благодаря чему стали известны его характеристики, которые производитель устройства еще только собирается огласить официально.

Ранее источники знакомые с устройством сообщили, что гаджет оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей и дополнительным 5,2-дюймовым экраном типа E Ink с разрешением 1280 x 720 пикселей. Однако GFXBench указывает на наличие 5-дюймовой основной матрицы с разрешением Full HD, но данная программа иногда ошибается с определением диагонали.





В качестве процессора выступает восьмиядерный Snapdragon 625 с графикой Adreno 506. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной – 64 ГБ. Еще аппарат обладает 12- и 13-мегапиксельной камерами. Тестовый образец работал под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.