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Бенчмарк рассекретил характеристики YotaPhone 3

28.06.2017 14:45 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Анонсированный в середине июня смартфон YotaPhone 3 прописался в базе данных бенчмарка GFXBench. Благодаря чему стали известны его характеристики, которые производитель устройства еще только собирается огласить официально.

Ранее источники знакомые с устройством сообщили, что гаджет оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей и дополнительным 5,2-дюймовым экраном типа E Ink с разрешением 1280 x 720 пикселей. Однако GFXBench указывает на наличие 5-дюймовой основной матрицы с разрешением Full HD, но данная программа иногда ошибается с определением диагонали.

Бенчмарк рассекретил характеристики YotaPhone 3

В качестве процессора выступает восьмиядерный Snapdragon 625 с графикой Adreno 506. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной – 64 ГБ. Еще аппарат обладает 12- и 13-мегапиксельной камерами. Тестовый образец работал под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

 
 
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Анонсированный в середине июня смартфон YotaPhone 3 прописался в базе данных бенчмарка GFXBench. Благодаря...

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