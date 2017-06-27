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Samsung Bixby плохо понимает китайский и английский языки

28.06.2017 15:22 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Samsung столкнулась с проблемами обучения голосового помощника Bixby китайскому и английскому языку. На данный момент он работает хуже Alexa и Siri. Об этом сообщает корейской издание The Investor со ссылкой на анонимного надежного информатора.

Пока Bixby понимает только корейский язык. При этом для помощника выделана отдельная аппаратная кнопка на смартфонах Galaxy S8 и Galaxy S8+, продажи которых уже превысили 10 миллионов штук. Получается, что для большинства пользователей она абсолютна бесполезна. В добавок к этому ее нельзя перепрограммировать на другое действие.

Samsung Bixby плохо понимает китайский и английский языки

Помощник Bixby позволяет управлять смартфоном с помощью голоса. Например, его можно попросить повернуть фото, проиграть видео или отправить картинку на экран телевизора. Другие ассистенты ничего подобного не умеют.

 
 
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Компания Samsung столкнулась с проблемами обучения голосового помощника Bixby китайскому и английскому...

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