Samsung Bixby плохо понимает китайский и английский языки

Компания Samsung столкнулась с проблемами обучения голосового помощника Bixby китайскому и английскому языку. На данный момент он работает хуже Alexa и Siri. Об этом сообщает корейской издание The Investor со ссылкой на анонимного надежного информатора.

Пока Bixby понимает только корейский язык. При этом для помощника выделана отдельная аппаратная кнопка на смартфонах Galaxy S8 и Galaxy S8+, продажи которых уже превысили 10 миллионов штук. Получается, что для большинства пользователей она абсолютна бесполезна. В добавок к этому ее нельзя перепрограммировать на другое действие.





Помощник Bixby позволяет управлять смартфоном с помощью голоса. Например, его можно попросить повернуть фото, проиграть видео или отправить картинку на экран телевизора. Другие ассистенты ничего подобного не умеют.