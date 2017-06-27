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Google оштрафована на 2,42 миллиард евро за поиск по продуктам
28.06.2017 15:11 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на сумму 2,42 миллиард евро за неконкурентное поведение и злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Компания наказана за агрессивное продвижение сервиса Google Shopping, который предназначен для поиска продуктов по онлайн магазинам и сравнения цен между различными предложениями.
В результатах поиска сервис оказывался в привилегированном положении, что, по мнению регулятора, ущемляет интересы конкурирующих сервисов и потребителей.
В Google утверждают, что их сервис имеет более простой и понятный интерфейс по сравнению с другими проектами, а также позволяет пользователям находить продукты быстрее. В связи с чем интернет-гигант считает решение Еврокомиссии ударом непосредственно по пользователям, поскольку теперь им станет сложнее находить продукты и оформлять покупки.
Согласно предписанию, Google должна устранить нарушения в течение 90 дней. За каждый день сверх этого периода компания может быть оштрафована на 5% от суточной выручки, которая составляет $14 миллионов.
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Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на сумму 2,42 миллиард евро за неконкурентное поведение...
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