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Telegram включили в реестр распространителей информации

28.06.2017 19:43 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн — Sputnik. Мессенджер Telegram внесен в реестр организаторов распространения информации, свидетельствуют данные на сайте Роскомнадзора.

Telegram включили в реестр распространителей информации
© Pixabay
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Основатель Telegram Павел Дуров в среду согласился предоставить данные мессенджера и опубликовал на них ссылку на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Глава Роскомнадзора Александр Журов заявил, что ведомство получило от сервиса обмена сообщениями необходимые данные и он "начал работать в правовом поле Российской Федерации".

"Telegram внесен в реестр. Номер реестровой записи — 90-РР", — сказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

В список также внесены сокращенная версия мессенджера t.me, а также браузерная версия web.telegram.org. Доступ к нему не ограничивается. В описании сервиса отмечается, что Telegram — это "кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств". 

23 июня Жаров объявил, что сроки, отведенные команде Telegram на предоставление данных по запросу ведомства истекают. В случае, если руководство мессенджера не предоставит запрашиваемую информацию, Telegram ждет блокировка в России.

 
Теги: Минск
 
 
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В реестр внесены три сервиса: собственно сайт Telegram — telegram.org, сокращенная версия сайта t.me, а также браузерная версия мессенджера web.telegram.org.

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