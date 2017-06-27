Telegram включили в реестр распространителей информации

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Мессенджер Telegram внесен в реестр организаторов распространения информации, свидетельствуют данные на сайте Роскомнадзора.

Основатель Telegram Павел Дуров в среду согласился предоставить данные мессенджера и опубликовал на них ссылку на своей странице в соцсети "ВКонтакте" . Глава Роскомнадзора Александр Журов заявил, что ведомство получило от сервиса обмена сообщениями необходимые данные и он "начал работать в правовом поле Российской Федерации".

"Telegram внесен в реестр. Номер реестровой записи — 90-РР", — сказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

В список также внесены сокращенная версия мессенджера t.me, а также браузерная версия web.telegram.org. Доступ к нему не ограничивается. В описании сервиса отмечается, что Telegram — это "кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств".

23 июня Жаров объявил, что сроки, отведенные команде Telegram на предоставление данных по запросу ведомства истекают. В случае, если руководство мессенджера не предоставит запрашиваемую информацию, Telegram ждет блокировка в России.