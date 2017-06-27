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Telegram включили в реестр распространителей информации
28.06.2017 19:43 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн — Sputnik. Мессенджер Telegram внесен в реестр организаторов распространения информации, свидетельствуют данные на сайте Роскомнадзора.
"Telegram внесен в реестр. Номер реестровой записи — 90-РР", — сказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
В список также внесены сокращенная версия мессенджера t.me, а также браузерная версия web.telegram.org. Доступ к нему не ограничивается. В описании сервиса отмечается, что Telegram — это "кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств".
23 июня Жаров объявил, что сроки, отведенные команде Telegram на предоставление данных по запросу ведомства истекают. В случае, если руководство мессенджера не предоставит запрашиваемую информацию, Telegram ждет блокировка в России.
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В реестр внесены три сервиса: собственно сайт Telegram — telegram.org, сокращенная версия сайта t.me, а также браузерная версия мессенджера web.telegram.org.
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