В Пуховичском районе построили испытательный полигон для «струнного транспорта» Анатолия Юницкого. 1 июля здесь планируют провести масштабное мероприятие для пяти тысяч инвесторов проекта SkyWay. 42.TUT.BY побывал на объекте и посмотрел, что удалось построить за два года изобретателю с неоднозначной репутацией, который обещает устроить революцию в мировом транспорте.





Напомним, Анатолий Юницкий — глава ЗАО «Струнные технологии» и его генеральный конструктор. О планах построить парк под Марьиной Горкой он заявил два года назад. Тогда для строительства компания получила 35 гектаров земли в Пуховичском районе и разрешения на работы.

По задумке инженера, транспортные модули на стальных колесах должны двигаться по рельсам, протянутым между опорами. Рельса-струна — это пучок предварительно напряженных натяжением стальных проволок, помещенных в заполненный бетоном корпус. Сам транспорт поднят на высоту нескольких метров над землей.

Расстояние между основными (анкерными) опорами может быть намного больше, чем у обычных мостов — от 1 до 5 километров. Между промежуточными опорами — 40 — 60 метров и более. Скорости инженер обещал намного выше, чем в современных поездах, — до 500 км/ч за городом и до 150 км/ч — в его пределах.

Что происходит на полигоне сейчас

Объект, который нам показывают, называется «ЭкоТехноПарк SkyWay». Сейчас здесь можно увидеть пять дорог и две станции.

Инженер показывает трехэтажное здание. На первом этаже — музей, на втором планируется станция для подвесных юнибусов городских линий (скорость до 150 км/ч), на третьем — станция для навесного междугороднего транспорта (до 500 км/ч). По словам Анатолия, такая станция сможет пропускать 50 миллионов пассажиров в год.









Рельсы-струны тоже почти готовы. По ним уже ездят юнибусы и юнибайки — так здесь называют самоуправляемые подвижные «вагоны», построенные специально для проекта.

Сейчас, по словам инженера, транспорт не может разгоняться до скорости выше 80 км/ч. Максимальную скорость — 150 км/ч — продемонстрировать пока не могут: в рельсах нет бетона. К 1 июля бетон планируют залить, но высокие скорости тоже показывать не будут из соображений безопасности.

Специально для нас устраивают пару «заездов»:

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.











Готовы и юнибусы для городских линий. Их, по словам Юницкого, изготовили в минских Шабанах на производстве, которое осталось после закрытия проекта «ёмобиля».

Инженер показывает изнутри салон двухсекционного юнибуса для города. В нем 8 сидячих и еще 16 стоячих мест. По задумке разработчиков, они могут ходить каждые 20 секунд и перевозить по 20 тысяч пассажиров в сутки.













Изобретатель демонстрирует и двухместный юнибайк, который он считает заменой личным авто и такси. «Потом мы будем продавать салон, а это (часть устройства с мотором) будем давать в аренду. Тогда салон будет стоить пару тысяч долларов», — прикидывает он.









Юницкий уверен, что его проект превосходит все существующие виды транспорта по энергоэффективности. Инженер считает, что юнибусы могут экономить топливо, экономить кислород и сократить выбросы канцерогенов в атмосферу Земли.

«У нас здесь много недоброжелатей»

На постройку парка ушло 250 миллионов долларов. Юницкий утверждает, что «Струнные технологии» получили деньги инвесторов. Белорусское предприятие получает инвестиции от иностранного фонда, а тот предлагает обычным людям покупать акции компании в расчете на то, что они станут дороже в будущем.

В стороне от дорог разбит сад, на каждом дереве — табличка с именем. Это имена тех, кто инвестировал в проект больше тысячи долларов. У более крупных инвесторов есть свои статуи.









По словам Юницкого, сейчас у проекта более трехсот тысяч инвесторов из 237 стран. Сколько человек вложилось в проект в нашей стране, инженер не знает и подчеркивает, что «в Беларуси это запрещено». Вообще на разговоры об инвестициях Анатолий реагирует нервно.

— Почему я должен сейчас рассказывать про инвестирование, которым я не занимаюсь? Я инженер, понимаете? И никаких гарантий инвесторам не даю. Есть инвестиционные фонды, спросите у них. Учитывая, что у нас здесь много недоброжелатей — в Беларуси, в России и по всему миру.

«Я заблуждался сорок лет — ходил по министерствам, олигархам»

Далеко не все специалисты считают проект выполнимым. Анатолий рассказывает, как недавно объект посещал Министр транспорта, вице-премьер Калинин и ректор БелГУТ. Визитом инженер остался недоволен: по его словам, министр не увидел инноваций, назвал проект сомнительным и ненужным.

— Он даже назвал меня преступником, потому что мы прокатили вице-премьера на несертифицированном транспортном средстве! — жалуется изобретатель.





Сейчас Анатолий надеется, что парк посетит Александр Лукашенко. Инженер вспоминает, как в 1997 году тот высказался в поддержку проекта. В марте этого года президенту отправили приглашение посетить парк, но «дата пока неизвестна». Хотя вскоре изобретатель заявляет, что государственная поддержка ему не нужна.

— Я заблуждался, наверное, был слепым лет сорок. Ходил по президентам, министерствам, министрам, шейхам, олигархам… Все искал поддержку, искал финансирование. И работал. Что я понял за эти годы? Не надо искать никакой поддержки, надо просто делать — они сами придут. Поэтому я когда приехал в Беларусь, я никуда не ходил — это они ко мне приходят, я к ним не хожу.













На вопросы о легальности схем сбора денег изобретатель отвечает резко:

— Некоторые нас обвиняют в том, что мы жулики, мошенники. Естественно это не так! Разве жулики тратят деньги на это? Они, наверное, их воруют и убегают. Я не прячусь ни от кого, я открыт. Этого нет нигде в мире. Тот же Илон Маск, или допустим, Hyperloop сейчас они собрали 200 миллионов долларов. А что они сделали? Так они ж не жулики, они американцы, гении. Это мы, белорусы, жулики. А посмотрите, что мы сделали за меньшие деньги!

В планах компании — пройти сертификацию в этом году. Недавно «Струнные технологии» получили еще один участок рядом с полигоном — узкую полоску земли длиной 22 километра. К стройке там планируют приступить осенью при наличии инвестиций — еще 200 миллионов долларов.

— На этой трассе через два года покажем скорость 500 километров в час, — обещает Анатолий.