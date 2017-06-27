Абоненты МТС заказали 1 158 995 ГБ подарочного мобильного трафика

В честь своего 15-летия МТС установил абсолютный рекорд: более 1,5 миллионов абонентов обратились к мобильному оператору за подарками ― другими словами, только за день бонус получили более 15% жителей Беларуси. Еще одна рекордная цифра, с которой оператор подошел к юбилею, ― 1 миллион 4G-абонентов, которые пользуются связью четвертого поколения в самой большой 4G-сети в стране.

Кроме того, все абоненты оператора 27 июня общались внутри сети бесплатно, а возле салонов МТС работали промогруппы, которые заключали в объятия всех желающих.

Всего за день абоненты МТС заказали 178 132 180 минут и 1 158 995 ГБ мобильного трафика, который можно использовать в 3G и 4G сети, ― это самый большой размер бонуса за историю оператора. Акция будет продолжаться 28 и 29 июня, в результате и этот рекорд будет побит.

Получить бонусы можно двумя способами – ввести свой номер на сайте 15let.mts.by или отправить SМS на короткий номер 1515. Клиенты оператора узнавали дату своего появления в сети и делились этой информацией с друзьями: акция показала, что у оператора – сотни тысяч лояльных клиентов, которые пользуются услугами более 10 лет и рады поделиться этим фактом.