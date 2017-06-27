ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оглашены характеристики смартфонов Google Pixel 2 и Pixel XL 2

28.06.2017 16:15 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Журналисты узнали кодовые названия и характеристики новых смартфонов Google. Младший аппарат носит имя Walleye (Pixel 2), старший – Taimen (Pixel XL 2). Был еще Muskie, но компания отказалась от его выпуска.

Taimen располагает 5,99-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560 х 1440 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2,45 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти. Задняя панель устройства выполнена наполовину из стекла, наполовину из металла. На ней также находится камера с двойной светодиодной вспышкой и сканер отпечатков пальцев.

Оглашены характеристики смартфонов Google Pixel 2 и Pixel XL 2

Walleye имеет 4,97-дюймовый экран с разрешением 1920х1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Также гаджет обладает стереодинамиками, но лишен 3,5-мм разъема для наушников.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналисты узнали кодовые названия и характеристики новых смартфонов Google. Младший аппарат носит имя...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Это не Petya, а ExPetr. "Лаборатория Касперского" назвала число жертв нового вируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика