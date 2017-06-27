Оглашены характеристики смартфонов Google Pixel 2 и Pixel XL 2

Журналисты узнали кодовые названия и характеристики новых смартфонов Google. Младший аппарат носит имя Walleye (Pixel 2), старший – Taimen (Pixel XL 2). Был еще Muskie, но компания отказалась от его выпуска.

Taimen располагает 5,99-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560 х 1440 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2,45 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти. Задняя панель устройства выполнена наполовину из стекла, наполовину из металла. На ней также находится камера с двойной светодиодной вспышкой и сканер отпечатков пальцев.





Walleye имеет 4,97-дюймовый экран с разрешением 1920х1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Также гаджет обладает стереодинамиками, но лишен 3,5-мм разъема для наушников.