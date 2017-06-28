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77-дюймовый телевизор-"обои" LG поступил в продажу: готовьте 20 тысяч долларов

29.06.2017 10:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В начале года компания LG представила новые OLED-телевизоры. Гаджеты настолько тонкие, что практически сливаются с обоями в доме. И если 65-дюймовая модель уже поступила в продажу пару месяцев назад по цене 8000 долларов в США, то сейчас начинаются продажи 77-дюймового гиганта, и он стоит гораздо дороже.

77-дюймовый телевизор-"обои" LG поступил в продажу: готовьте 20 тысяч долларов

В США LG Signature 4K OLED W7 с 77-дюймовым экраном оценили в 20 тысяч долларов. Говоря про цену, не нужно забывать, что устройства позиционируются корейским производителем буквально в качестве картин на стену из-за своей толщины. Например, у 65-дюймоого варианта она составляет всего 2,57 мм, а с креплением на стены — лишь 4 мм. Вот, как это выглядит вживую:

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Что же касается динамиков, сабвуфера (с поддержкой технологии объемного звучания Dolby Atmos) и набора выходов для подключения техники, то они расположены в отдельном прямоугольном блоке, который можно разместить, например, на полу.

 
 
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В начале года компания LG представила новые OLED-телевизоры. Гаджеты настолько тонкие, что практически сливаются с обоями в доме. И если 65-дюймовая модель уже...

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