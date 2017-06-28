В России ведутся работы над собственным авианосцем

Заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук на Международном военно-морском салоне (МВСМ-2017) в Санкт-Петербурге подтвердил постройку авианосца.



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«Да, безусловно, ВМФ будет строить авианосец», — сказал Бурсук, отвечая на вопрос информационного агентства RNS.

По словам вице-адмирала, несколько конструкторских бюро уже трудятся над проектом. «Таких разработок много сейчас, проводится проработка различными бюро для того, чтобы определить облик корабля».

Одним из таких вариантов стал авианосец «Шторм"(проект 23 000). Планируемое водоизмещение 95 тыс. тонн, длина — 330 метров, осадка — 11 метров, а ширина палубы — 85 метров. Экипаж — около 4000 человек.

«Шторм» может получить смешанную силовую установку (атомную и газотурбинную). Предполагаемая скорость корабля — до 30 узлов, автономность — 90 суток.

Для взлета авиакрыла «Шторма» (МиГ-29К, Су-33 и вертолеты типа Ка-27, всего до 90 машин) предусмотрено четыре стартовые дорожки — две короткие и две длинные. Тип старта — трамплинный и смешанный трамплинно-катапультный.