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Работа таможенной системы на границе с Украиной восстановлена

29.06.2017 10:16 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн — Sputnik. Таможенное оформление товаров на белорусско-украинской границе восстановлено, сообщили Sputnik в четверг в ГТК.

Черниговская таможня в среду вечером столкнулась с проблемами из-за сбоя программного обеспечения в пунктах "Сеньковка", "Новые Ярыловичи" и "Вильча" на границе с Беларусью. Из-за этого временно в этих пунктах не осуществлялось таможенное оформление товаров.

"По состоянию на 8:30 четверга работа таможенной системы с украинской стороны восстановлена", — сообщили Sputnik в ГТК.

Сбоев в работе белорусской таможенной системы, отметили собеседники агентства, не было.

О причинах сбоя в программном обеспечении таможенной системы Украины не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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Украинские таможенники столкнулись с проблемами из-за сбоя программного обеспечения вечером в среду.

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