|
Работа таможенной системы на границе с Украиной восстановлена
29.06.2017 10:16 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июн — Sputnik. Таможенное оформление товаров на белорусско-украинской границе восстановлено, сообщили Sputnik в четверг в ГТК.
Черниговская таможня в среду вечером столкнулась с проблемами из-за сбоя программного обеспечения в пунктах "Сеньковка", "Новые Ярыловичи" и "Вильча" на границе с Беларусью. Из-за этого временно в этих пунктах не осуществлялось таможенное оформление товаров.
"По состоянию на 8:30 четверга работа таможенной системы с украинской стороны восстановлена", — сообщили Sputnik в ГТК.
Сбоев в работе белорусской таможенной системы, отметили собеседники агентства, не было.
О причинах сбоя в программном обеспечении таможенной системы Украины не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинские таможенники столкнулись с проблемами из-за сбоя программного обеспечения вечером в среду.
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии