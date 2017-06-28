Работа таможенной системы на границе с Украиной восстановлена

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Таможенное оформление товаров на белорусско-украинской границе восстановлено, сообщили Sputnik в четверг в ГТК.

Черниговская таможня в среду вечером столкнулась с проблемами из-за сбоя программного обеспечения в пунктах "Сеньковка", "Новые Ярыловичи" и "Вильча" на границе с Беларусью. Из-за этого временно в этих пунктах не осуществлялось таможенное оформление товаров.

"По состоянию на 8:30 четверга работа таможенной системы с украинской стороны восстановлена", — сообщили Sputnik в ГТК.

Сбоев в работе белорусской таможенной системы, отметили собеседники агентства, не было.

О причинах сбоя в программном обеспечении таможенной системы Украины не сообщается.