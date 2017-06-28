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Американка случайно убила бойфренда, записывая трюк для YouTube

29.06.2017 10:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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19-летней Монализе Перес из Миннесоты предъявили обвинения в непредумышленном убийстве отца ее ребенка. Девушка выстрелила в него из крупнокалиберного пистолета, чтобы записать трюк для YouTube, сообщает Buzzfeed.

Американка случайно убила бойфренда, записывая трюк для YouTube
Изображение: youtube.com / buzzfeed.com

22-летний бойфренд Перес — Педро Руис — хотел снять для YouTube-канала пары «опасное видео». По задумке, он должен был держать книгу в руках, а девушка — стрелять в нее. Мужчина считал, что книга остановит пулю.

Девушка стреляла из самозарядного пистолета «Пустынный орел» 50-го калибра. Позже она рассказала, что Руису пришлось ее уговаривать сделать выстрел. Пуля пробила книгу и попала мужчине в грудь. Перес позвонила в экстренную службу, ее бойфренда пытались спасти, однако он погиб.

Перес задержали, ей предъявили обвинения в непредумышленном убийстве второй категории. Пара снимала «трюк» на две камеры, их видео используют как доказательства при расследовании. По местным законам Перес грозит максимальный срок наказания 10 лет, штраф в размере 20 000 долларов или и то, и другое. Сейчас она на 26-й неделе беременности.

Пара открыла свой YouTube-канал в марте, чтобы показать «реальную жизнь молодых людей, которые оказались молодыми родителями». Ранее они публиковали розыгрыши, трюки и челленджи, в некоторых роликах участвовала их трехлетняя дочь. Позже родственница Руис сказала журналистам, что пара задумала трюк, потому что хотела набрать больше подписчиков и «стать знаменитыми».

 
 
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19-летней Монализе Перес из Миннесоты предъявили обвинения в непредумышленном убийстве отца ее ребенка. Девушка выстрелила в него из крупнокалиберного...

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