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iPhone 8 очень детально показали на видео

29.06.2017 10:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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OnLeaks опубликовал самое длинное и качественное видео, на котором детально можно рассмотреть главный смартфон Apple 2017 года.

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В ролике можно рассмотреть iPhone 8 со всех сторон. В конце гаджет измеряется со всех сторон: размеры устройства составляют 143,5×71×7,5 мм. Получается, что новый флагман будет немного больше, чем iPhone 7 (138,3×67,1×7,1 мм), но существенно меньше, чем iPhone 7 Plus (158,2×77,9×7,3 мм).

По последним данным, iPhone 8 получит 5,8-дюймовый дисплей, у него не будет физической кнопки Home, а сканер отпечатков пальцев может быть встроен в экран или в логотип на задней крышке.

А тем временем, iPhone 7 в Беларуси продолжают дешеветь. Смотрите актуальные цены на них ниже.

 
 
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OnLeaks опубликовал самое длинное и качественное видео, на котором детально можно рассмотреть главный смартфон Apple 2017 года.

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