Анонс Canon 6D Mark II: полный кадр, но нет 4K

Компания Canon официально представила свой новый полнокадровый цифровой зеркальный фотоаппарат 6D Mark II, «идеально подходящий для начинающих фотографов, которые хотят вывести свои навыки на следующий уровень, снимая с помощью устройства с полнокадровой CMOS-матрицей».









Напомним, линейка 6D занимает промежуточную позицию между устройствами с кроп-матрицами и высококачественными полнокадровыми зеркальными фотоаппаратами.

Сердцем 6D Mark II стал новый 26-мегапиксельный полнокадровый CMOS-сенсор (в отличие от 20,2 МП в оригинальном 6D). Гаджет оборудован чипом DIGIC 7, работает в диапазонах ISO от 100 до 40000 и может выполнять высокоскоростную непрерывную съемку со скоростью до 6,5 кадров в секунду.









Система автофокусировки имеет 45 точек, причем все они являются точками перекрестного типа. К сожалению, 6D Mark II снимает лишь видео Full HD (60p), 4K камера не поддерживает.

Здесь также есть сенсорный ЖК-дисплей Vari-angle размером в 3 дюйма, пыле- и водостойкость, Wi-Fi, NFC, Bluetooth и GPS.

6D Mark II можно будет купить с конца июля 2017 года по цене 2000 долларов за «тушку», с объективом Canon 24−105mm f / 3.5−5.6 STM она стоит 2600 долларов, в сочетании с Canon 24−105mm f / 4L IS — 3100 долларов.