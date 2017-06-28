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Анонс Canon 6D Mark II: полный кадр, но нет 4K

29.06.2017 13:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Canon официально представила свой новый полнокадровый цифровой зеркальный фотоаппарат 6D Mark II, «идеально подходящий для начинающих фотографов, которые хотят вывести свои навыки на следующий уровень, снимая с помощью устройства с полнокадровой CMOS-матрицей».

Анонс Canon 6D Mark II: полный кадр, но нет 4K

Анонс Canon 6D Mark II: полный кадр, но нет 4K

Напомним, линейка 6D занимает промежуточную позицию между устройствами с кроп-матрицами и высококачественными полнокадровыми зеркальными фотоаппаратами.

Сердцем 6D Mark II стал новый 26-мегапиксельный полнокадровый CMOS-сенсор (в отличие от 20,2 МП в оригинальном 6D). Гаджет оборудован чипом DIGIC 7, работает в диапазонах ISO от 100 до 40000 и может выполнять высокоскоростную непрерывную съемку со скоростью до 6,5 кадров в секунду.

Анонс Canon 6D Mark II: полный кадр, но нет 4K

Анонс Canon 6D Mark II: полный кадр, но нет 4K

Система автофокусировки имеет 45 точек, причем все они являются точками перекрестного типа. К сожалению, 6D Mark II снимает лишь видео Full HD (60p), 4K камера не поддерживает.

Здесь также есть сенсорный ЖК-дисплей Vari-angle размером в 3 дюйма, пыле- и водостойкость, Wi-Fi, NFC, Bluetooth и GPS.

6D Mark II можно будет купить с конца июля 2017 года по цене 2000 долларов за «тушку», с объективом Canon 24−105mm f / 3.5−5.6 STM она стоит 2600 долларов, в сочетании с Canon 24−105mm f / 4L IS — 3100 долларов.

 
 
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Компания Canon официально представила свой новый полнокадровый цифровой зеркальный фотоаппарат 6D Mark II, «идеально подходящий для начинающих фотографов, которые...

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