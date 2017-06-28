Восстановленный Galaxy Note 7 оценили в $615

Смартфон Samsung Galaxy Note 7 вернется в продажу 7 июля. Стоимость устройства в Южной Корее составит около $615. Об этом сообщает авторитетное издание The Wall Street Journal.

Речь идет о восстановленных смартфонах Galaxy Note 7, которые сменят название на Galaxy Note 7R или Galaxy Note FE. На задней крышке этих аппаратов будет видна большая буква R в правом нижнем углу.

Восстановленные смартфоны получат аккумуляторы пониженной емкости – с 3500 до 3200 мАч. Остальные характеристик останутся неизменными. Также они порадуют поддержкой голосового помощника Bixby.





Оригинальный Galaxy Note 7 был снят с продажи в октябре 2016 года спустя два месяца после дебюта из-за проблем с самопроизвольным возгоранием. Тогда же была инициирована глобальная программа по отзыву устройства. Причиной воспламенения смартфонов стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства.