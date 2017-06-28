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Представлена платформа Qualcomm Snapdragon 450

29.06.2017 13:37 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Qualcomm представила новую 14-нанометровую мобильную платформу Snapdragon 450 для смартфонов и планшетов среднего уровня. Она включает восемь вычислительных ядер Cortex A53 и графический контроллер Adreno 506.

По сравнению с предшествующим Snapdragon 435 вычислительная и графическая производительность выросла на 25%, а по характеристикам новая платформа сильно похожа на Snapdragon 625.

Еще Snapdragon 450 опережает предшественника по энергоэффективности и способен обеспечить дополнительные четыре часа автономной работы.

Представлена платформа Qualcomm Snapdragon 450

Новая платформа поддерживает экраны с разрешением 1920 x 1200 пикселей, имеет встроенный модем Snapdragon X9 и может работать с двойными камерами разрешением 13 мегапикселей либо одинарными разрешением до 21 мегапикселя.

Смартфоны на основе Snapdragon 450 появятся в продаже в конце текущего года.

 
 
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Компания Qualcomm представила новую 14-нанометровую мобильную платформу Snapdragon 450 для смартфонов и...

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