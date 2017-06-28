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Представлена платформа Qualcomm Snapdragon 450
29.06.2017 13:37 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Qualcomm представила новую 14-нанометровую мобильную платформу Snapdragon 450 для смартфонов и планшетов среднего уровня. Она включает восемь вычислительных ядер Cortex A53 и графический контроллер Adreno 506.
По сравнению с предшествующим Snapdragon 435 вычислительная и графическая производительность выросла на 25%, а по характеристикам новая платформа сильно похожа на Snapdragon 625.
Еще Snapdragon 450 опережает предшественника по энергоэффективности и способен обеспечить дополнительные четыре часа автономной работы.
Новая платформа поддерживает экраны с разрешением 1920 x 1200 пикселей, имеет встроенный модем Snapdragon X9 и может работать с двойными камерами разрешением 13 мегапикселей либо одинарными разрешением до 21 мегапикселя.
Смартфоны на основе Snapdragon 450 появятся в продаже в конце текущего года.
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Компания Qualcomm представила новую 14-нанометровую мобильную платформу Snapdragon 450 для смартфонов и...
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