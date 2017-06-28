Новые изображения Galaxy Note 8 подтверждают наличие дактилоскопа на задней панели

В китайской соцсети Weibo появились новые изображения смартфона Samsung Galaxy Note 8, которые подтверждают наличие у устройства камеры с двумя объективами и сканера отпечатков пальцев, расположенного на тыльной стороне.





Galaxy Note 8 приписывают симметрично изогнутый AMOLED-экран с разрешением 2K, процессор Exynos 8895 или Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти, 12-мегапиксельную камеру с трехкратным оптическим зумом и аккумуляторную батарею емкостью 3300 мАч. Еще устройству достанется стилус, который будет спрятан в корпусе.





Официальный анонс смартфона Samsung Galaxy Note 8 ожидается 26 августа на собственном мероприятии компании в Нью-Йорке. В продажу он поступит в конце сентября по цене близкой к 1000 евро.