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Новые изображения Galaxy Note 8 подтверждают наличие дактилоскопа на задней панели

29.06.2017 13:22 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В китайской соцсети Weibo появились новые изображения смартфона Samsung Galaxy Note 8, которые подтверждают наличие у устройства камеры с двумя объективами и сканера отпечатков пальцев, расположенного на тыльной стороне.

Новые изображения Galaxy Note 8 подтверждают наличие дактилоскопа на задней панели

Galaxy Note 8 приписывают симметрично изогнутый AMOLED-экран с разрешением 2K, процессор Exynos 8895 или Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти, 12-мегапиксельную камеру с трехкратным оптическим зумом и аккумуляторную батарею емкостью 3300 мАч. Еще устройству достанется стилус, который будет спрятан в корпусе.

Новые изображения Galaxy Note 8 подтверждают наличие дактилоскопа на задней панели

Официальный анонс смартфона Samsung Galaxy Note 8 ожидается 26 августа на собственном мероприятии компании в Нью-Йорке. В продажу он поступит в конце сентября по цене близкой к 1000 евро.

 
 
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В китайской соцсети Weibo появились новые изображения смартфона Samsung Galaxy Note 8, которые подтверждают...

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