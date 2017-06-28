Qualcomm представила технологию сканирования отпечатков через экран

Компания Qualcomm анонсировала технологию Fingerprint Sensors, которая представляет собой набор сенсорных датчиков для распознавания жестов и сканирования отпечатков пальцев через дисплей, стекло и металл. При этом она работает даже под водой.

В официальном заявлении говорится, что это первое коммерческое многофункциональное ультразвуковое решение для мобильных устройств, позволяющее сканировать отпечатки пальцев через OLED-дисплей толщиной до 1200 мкм.





Технология Qualcomm Fingerprint Sensors совместима с любыми процессорами, в том числе сторонними. Производителям она станет доступна в четвертом квартале 2017 года, а первые смартфоны с ее использованием появятся в первой половине 2018 года.