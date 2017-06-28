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Qualcomm представила технологию сканирования отпечатков через экран

29.06.2017 13:14 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Qualcomm анонсировала технологию Fingerprint Sensors, которая представляет собой набор сенсорных датчиков для распознавания жестов и сканирования отпечатков пальцев через дисплей, стекло и металл. При этом она работает даже под водой.

В официальном заявлении говорится, что это первое коммерческое многофункциональное ультразвуковое решение для мобильных устройств, позволяющее сканировать отпечатки пальцев через OLED-дисплей толщиной до 1200 мкм.

Qualcomm представила технологию сканирования отпечатков через экран

Технология Qualcomm Fingerprint Sensors совместима с любыми процессорами, в том числе сторонними. Производителям она станет доступна в четвертом квартале 2017 года, а первые смартфоны с ее использованием появятся в первой половине 2018 года.

 
 
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Компания Qualcomm анонсировала технологию Fingerprint Sensors, которая представляет собой набор сенсорных...

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