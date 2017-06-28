ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

iPhone 8 будет сложно купить на старте

29.06.2017 12:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Аналитики прогнозируют сильный дефицит смартфонов iPhone 8 на старте. По данным Digitimes, компания Samsung сможет поставить к сентябрю только 3-4 миллиона OLED-панелей для него.

Apple планировала продать 50-60 миллионов iPhone 8 до конца текущего года. Однако текущие объемы поставок OLED-панелей не позволяют приблизиться даже к нижней границе этого прогноза. Также стоит ожидать высоких цен на устройство, поскольку первое время на нем будут зарабатывать перекупщики.

iPhone 8 будет сложно купить на старте

iPhone 8 приписывают 5,8-дюймовый OLED-экран с интегрированным дактилоскопом, камеру с двумя вертикально расположенными объективами, стеклянный корпус и поддержку быстрой зарядки.

Официальный анонс iPhone 8 состоится в сентябре. Стоимость юбилейного смартфона может быть близка к $1000.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аналитики прогнозируют сильный дефицит смартфонов iPhone 8 на старте. По данным Digitimes, компания Samsung...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Восстановленный Galaxy Note 7 оценили в $615
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика