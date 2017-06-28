iPhone 8 будет сложно купить на старте

Аналитики прогнозируют сильный дефицит смартфонов iPhone 8 на старте. По данным Digitimes, компания Samsung сможет поставить к сентябрю только 3-4 миллиона OLED-панелей для него.

Apple планировала продать 50-60 миллионов iPhone 8 до конца текущего года. Однако текущие объемы поставок OLED-панелей не позволяют приблизиться даже к нижней границе этого прогноза. Также стоит ожидать высоких цен на устройство, поскольку первое время на нем будут зарабатывать перекупщики.

iPhone 8 приписывают 5,8-дюймовый OLED-экран с интегрированным дактилоскопом, камеру с двумя вертикально расположенными объективами, стеклянный корпус и поддержку быстрой зарядки.

Официальный анонс iPhone 8 состоится в сентябре. Стоимость юбилейного смартфона может быть близка к $1000.