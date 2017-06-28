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Летняя распродажа игр для Xbox One стартует 30 июня
29.06.2017 13:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Microsoft объявила новые игры, которые появятся в библиотеке сервиса Xbox Game Pass в июле этого года,
В список входят Dead Island Definitive Edition, Resident Evil 6, F1 2015, The Flame in the Flood, Guacamelee! Super Turbo Championship Edition, Bard’s Gold и Monaco: What’s Yours is Mine.
Xbox Game Pass – это сервис для приставки Xbox One, который предлагает неограниченный доступ к более 100 играм для Xbox One и Xbox 360 (по обратной совместимости) за 599 рублей в месяц.
Также стало известно, что летняя распродажа игр для Xbox One пройдет с 30 июня по 10 июля. Максимальный размер скидки составит 65%.
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Компания Microsoft объявила новые игры, которые появятся в библиотеке сервиса Xbox Game Pass в июле этого года,...
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