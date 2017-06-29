В США показали мобильник, работающий без аккумулятора

Исследователи из Вашингтонского университета создали устройство, с которого можно совершать звонки даже при полностью разряженной батарее. Об этом рассказывает The Wired .



Фото: Mark Harris / wired.com

Прототип работает, получая энергию буквально из воздуха. Технология, известная как «обратное рассеяние», использует для передачи информации радиоволны малой мощности, которые уже есть в окружающей среде. Правда, для этого ученым пришлось сделать телефон гораздо менее энергозатратным.

«Преобразование аналоговой речи человека в цифровые сигналы потребляет много энергии, — говорит разработчик устройства Вамси Талла. — Если вы можете общаться с использованием аналоговой технологии, вы более энергоэффективны». Поэтому его прототип использует цифровые сигналы для набора номеров, но процесс обратного рассеяния для голосовых вызовов является аналоговым.

Для экономии энергии некоторые компоненты телефона были вынесены наружу. На ближайшей базовой станции есть схема, которая преобразовывает информацию и затем передает ее через Skype.

Прототип базовой станции использует частоты без лицензии и работает на малой мощности. Из-за этого устройство может работать только на расстоянии 15 метров от базовой станции.

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